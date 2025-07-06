DSP Genel Başkanı Aksakal'dan metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için Allah'tan rahmet diledi.

Aksakal, yayınladığı başsağlığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan kahraman askerimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerimiz yaralanmış ve 5 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."