DSP lideri Aksakal, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümünde kahramanları andı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, 13 Eylül 1921'de kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin, milletin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki sarsılmaz inancının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Muharebenin, Milli Mücadele'nin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.' sözleriyle kazanılan Sakarya Zaferi yalnızca bir askeri başarı değil, bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu büyük zaferin 105. yıl dönümünde Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ediyorum. Bağımsızlık ruhu, aydınlık yarınlarımıza rehber olmaya devam edecek."