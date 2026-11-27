(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "çözüm sürecine" ilişkin yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi ve ekonomik kalkınma için bölgeye özel teşvik modelinin oluşturulması çağrısında bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş'ın yönettiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ın 2027 yılı yatırım bütçesine ilişkin girişimlerini ve odanın yeni dönem çalışmalarını da anlattı.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle üyelerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Kaya, DTSO'nun ekonomik ve finansal sorunların yanı sıra kentte yaşanan sorunların iş dünyası üzerindeki etkilerini azaltmak için de çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Çözüm sürecine" ilişkin güven artırıcı adımların ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkati çeken Kaya, bölgenin ekonomik kalkınması için yasal düzenleme gerektirmeyen yatırımlarda da hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Güven artırıcı adımların ve yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çok önemli. Bunun yanında hiçbir yasal düzenleme gerektirmeyen, bölgenin ekonomik kalkınması ve bugüne kadar yapılması gereken altyapı yatırımlarıyla ilgili hızlı adımlar atılmalı. Bu yatırımların hemen hayata geçirilmesi zorunludur" dedi.

Bölgenin sanayi üretimini ve rekabet gücünü artıracak ulaşım projelerine dikkat çeken Kaya, limanlara erişimi sağlayacak hızlı tren ve otoban projelerinin bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Bugüne kadar uygulanan teşvik sisteminin bölgenin kalkınma ihtiyaçlarını karşılamada yeterli sonuç vermediğini belirten Kaya, mevcut modelde ısrar edilmemesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Bugüne kadar uygulanan teşviklerin sonuç almadığı görülmesine rağmen aynı modelde ısrar etmek yerine, 40 yıldır çatışmalı süreçle karşı karşıya kalan bölgeye özel bir teşvik modeli hazırlanması zorunlu ve gereklidir" çağrısında bulundu.

Kasım ayının TBMM'de bütçe görüşmelerinin yapıldığı dönem olduğuna dikkati çeken Kaya, Diyarbakır'ın yatırım ve hizmet taleplerinin yaklaşık beş yıldır düzenli olarak ilgili bakanlıklara iletildiğini söyledi. Bu yılki çalışmanın önceki yıllardan farklı olarak bölge illerini ve yerel yönetimleri de kapsadığını belirten Kaya, "Bu yıl bölge illerinden seçimlerini tamamlayan odalara da çağrıda bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimizden de talep topladık. Gelen talepleri ilgili bakanlıklara göre düzenleyerek milletvekillerimize ilettik" diye konuştu.

"TALEPLERİMİZİ İLGİLİ BAKANLIKLARA VE MİLLETVEKİLLERİMİZE İLETİYORUZ"

Diyarbakır'ın Silvan yolu, çevre yolu ve hızlı tren gibi önemli ulaşım projelerinin de bütçe görüşmelerinde gündeme taşındığını ifade eden Kaya, Büyükşehir Belediyesinin bu yıl çalışmaya katkı sunduğunu belirtti. Kaya, yatırım taleplerinin her yıl bütçe sürecinde gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "2027 yılının yatırım planı, 2026 yılının kasım ayında yapılan bütçe görüşmeleriyle şekilleniyor. Bütçeye sonradan ek yatırım koymak kolay değil. Bu nedenle taleplerimizi bu dönemde ilgili bakanlıklara ve milletvekillerimize iletiyoruz. Bu çalışmayı her yıl sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın bakanlık bütçelerine giren yatırımlarının takip edilmesi için yeni bir çalışma yapacaklarını açıklayan Kaya, 2027 yılı bütçesinin yayımlanmasının ardından kentteki yatırımların derlenerek kitapçık haline getirileceğini söyledi. Hazırlanacak kitapçığın kamu kurumlarına gönderileceğini belirten Kaya, yatırımların uygulama süreçlerinin oda tarafından da takip edileceğini ifade ederek, "Halkımızın, odamızın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi edinme hakkı var. Bütçe çıktıktan sonra Diyarbakır'a ayrılan yatırımları derleyerek kamu kurumlarına göndereceğiz. Meclisimizi de her ay olduğu gibi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

DTSO'nun yeni dönemde oluşturduğu komisyonların çalışmalarına değinen Kaya, meclis üyeleriyle birlikte hem üyelerin sorunlarına hem de kentin genel sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ekonomik ve finansal sorunların dışında kentimizin sorunlarının da çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlk meclis toplantımızda bu konuda belli komisyonlar oluşturduk. Meclis Başkanımızla birlikte bu komisyonlarla toplantılar yaparak hem üyelerimizin sorunlarının giderilmesi hem de kentte yaşanan sorunların üyelerimiz ve kent üzerindeki etkilerinin azaltılması için oda olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Ekonomik krizin üyeler üzerindeki etkilerine de dikkati çeken Mehmet Kaya, yaşanan sıkıntıların en asgari düzeye indirilmesi için özel çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.