DÜ'den 11 akademisyen en etkili bilim insanları 2026 listesine girdi - Son Dakika
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DÜ'den 11 akademisyen en etkili bilim insanları 2026 listesine girdi

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Dicle Üniversitesinden 11 akademisyen, Stanford öncülüğünde hazırlanan 'Dünyanın En Etkili %2 Bilim İnsanı' 2026 listesine girdi. 9 akademisyen yıllık, 6 akademisyen kariyer boyu etki kategorisinde yer alırken 4 akademisyen her iki kategoride de listeye girdi.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) 11 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan ve Elsevier tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili %2 Bilim İnsanı" 2026 yılı listesinde DÜ'den 11 akademisyenin yer aldığı belirtildi.

7 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan ve Scopus veri tabanındaki atıf göstergeleri esas alınarak oluşturulan listede, araştırmacılar "Kariyer Boyu Bilimsel Etki" ve "Yıllık Bilimsel Etki" olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dicle Üniversitesinden 9 akademisyen yıllık bilimsel etki, 6 akademisyen ise kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde listeye girerken, 4 akademisyen her iki kategoride de yer alma başarısı gösterdi. 2025 yılı içerisinde alınan bilimsel atıfların değerlendirildiği yıllık etki listesinde, Dicle Üniversitesinden Mustafa Abdullah Yılmaz, Ömer Oruç, Hüseyin Fırat, Erol Kılıçkap, Sadık Özgür Değertekin, Heybet Kılıç, İbrahim Kaya, Mehmet Boğa ve Abdurrahman Önen yer aldı. Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Abdullah Yılmaz, öz atıflar hariç tutularak hesaplanan bileşik bilimsel etki göstergesine göre dünya genelinde 55.421'inci sırada yer alarak, üniversite adına yıllık etki kategorisinde listelenen akademisyenler arasında en yüksek sıralamayı elde etti. Bilim insanlarının akademik kariyerleri boyunca oluşturdukları atıf etkisinin değerlendirildiği kariyer boyu etki listesinde ise İbrahim Kaya, Ömer Oruç, Erol Kılıçkap, Fuat Güzel, Mehmet Akın ve Mustafa Abdullah Yılmaz yer aldı. Bu kategoride İbrahim Kaya, öz atıflar hariç bileşik bilimsel etki göstergesine göre 127.239'uncu dünya sıralamasıyla Dicle Üniversitesinden listeye giren akademisyenler arasında ilk sırada bulundu."

Kaynak: AA
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