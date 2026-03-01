Dubai'de Patlama Sesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dubai'de Patlama Sesi

01.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın muhalif saldırılarına misilleme olarak Dubai'de patlama sesi duyuldu, hava savunma devreye girdi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Dubai'de en az bir patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

BAE resmi makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Havalimanı yakınındaki bir bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, Dubai, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dubai'de Patlama Sesi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 10:10:48. #7.11#
SON DAKİKA: Dubai'de Patlama Sesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.