Dubai'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 67 katlı bir binada çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Dubai Sivil Savunma Müdürlüğü'nün X platformundan yaptığı paylaşımda, gece Dubai'nin Marina bölgesindeki 67 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, binada bulunan 3 bin 820 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildiği aktarıldı.
Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasında, 6 saatlik çalışmanın ardından yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
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