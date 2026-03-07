Dubai Marina Kulesi'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dubai Marina Kulesi'ne İHA Saldırısı

Dubai Marina Kulesi\'ne İHA Saldırısı
07.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai Marina Kulesi'nde kamikaze İHA saldırısı sonucu hafif hasar oluştu, can kaybı yok.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan Dubai Marina Kulesi'nde kamikaze insansız hava aracının (İHA) parçalarının isabet etmesi sonucu hafif hasar oluştu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen füze ve kamikaze İHA saldırılarına müdahale edildiği belirtildi.

Bölgede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemleri ve kamikaze İHA'ların engellenmesinden kaynaklı olduğu ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füze ve tüm kamikaze İHA'ları imha edip etmediğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Marina Kulesi'nin üst katlarından birinde duman yükseldiği görüldü.

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine Dubai Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dubai Marina Kulesi'ne İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:30
Derbiye damga vurdu Uğurcan Çakır’dan Beşiktaş’a geçit yok
Derbiye damga vurdu! Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş'a geçit yok
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:37:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Dubai Marina Kulesi'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.