Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Dublin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek amacıyla ulusal yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılanlar, Filistin'e yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu, Filistin ile dayanışma mesajları verdi.

01.09.2024 00:17
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek amacıyla ulusal yürüyüş yapıldı.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşte, Dublin'deki Garden of Remembrance parkında toplanan göstericiler, İrlanda Parlamentosu'na doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Filistin'e yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu, Filistin ile dayanışma mesajları verdi.

" İsrail'e silah desteğini durdurun" ve " Gazze'deki soykırıma son verin" sloganları atan göstericiler, Filistin'e özgürlük ve adalet taleplerini dile getirdi, İrlanda hükümetine Filistin halkının yanında yer alma çağrısında bulundu.

Yürüyüşe 100'den fazla İrlandalı sivil toplum kuruluşu üyesi ve onlarca insan katıldı. Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail büyükelçisini kovun", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler açtı.

Gösteriye katılan aktivist Helen Mahony, AA muhabirine, "Bugünkü yürüyüş Filistin'deki çocuklar için yapılıyor. Bu soykırımda 17 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ve çocukların bu soykırımda kayıtlara geçen herhangi bir savaştan daha fazla acı çektiğini biliyoruz. Çocuklar evlerini, ailelerini kaybettiler. En ağır yaraları aldılar ve sonra ilaç, anestezi ve hastane olmadan tedavi edilmek zorunda kaldılar." ifadesini kullandı.

Filistin'de okulların yüzde 80'i ve 12 üniversite yıkılarak eğitim sisteminin tamamen yok edildiğini belirten Mahony, katliamcı saldırılarda günde ortalama 70 çocuğun öldürüldüğüne dair istatistiklerin olduğunu vurguladı.

Mahony, "Boykota odaklanmak istiyoruz. Özellikle HP ürünlerini boykot edin. HP, İsrail'deki soykırım ve apartheide derinden ortak olan bir şirkettir. Filistin halkının kontrolü için biyometrik tanımlama sistemleri geliştiren şirkettir." diye konuştu.

Bugünkü yürüyüşün diğer önemli konusunun İrlanda üzerinden İsrail'e giden silahların durdurulmasına odaklanmak olduğunu dile getiren Mahony, Shannon Havaalanı'ndan geçen silah dolu uçakların durdurulması ve aranması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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