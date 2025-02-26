Duda ve Rinkevics'ten Güvenlik Görüşmesi

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VARŞOVA, 26 Şubat (Xinhua) -- Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Salı günü Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile bir araya gelerek güvenlik ve işbirliği konularını görüştü.

Varşova'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Duda, Rusya- Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, yaklaşan müzakerelerin çözüme katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

Rinkevics ise Letonya'nın savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha yineledi ve Letonya ile Polonya arasındaki stratejik ortaklığı vurguladı. Rinkevics ayrıca Polonya'nın Baltık ülkelerinin Avrupa enerji sistemine entegrasyonundaki rolüne de dikkat çekti.

İki lider maden kaynaklarının işletilmesi konusunda Ukrayna ile potansiyel işbirliğini de değerlendirdi.