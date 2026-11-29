Antalya'da balık tutmak için Düden Şelalesi falezlerine gelen Seyfettin Y. (63), dengesini kaybederek 30 metreden düştü. Kayalıklarda mahsur kalan ve sağ bacağı kırılan Seyfettin Y., ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Düden Şelalesi'nde meydana geldi. Falezlerin üzerinde oltasıyla balık tutan Seyfettin Y., bir anda dengesini kaybederek 30 metreden düştü. Kayalık alanda mahsur kalan Seyfettin Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekibi, kancalı halat yardımıyla falezlerden aşağı indi. Ekipler, kayalık alanda mahsur kalan Seyfettin Y.'yi kontrollü şekilde kıyıya yaklaştırdı.

SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA TAŞINDI

Ekiplerin çalışmasının ardından kıyıya ulaştırılan Seyfettin Y., burada hazır bekleyen Sahil Güvenlik botuna alındı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen Seyfettin Y., bot ile Yat Limanı'na götürüldü. Burada ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,