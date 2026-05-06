Menteşe Düğerek'te Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe Düğerek'te Yol Çalışmaları Başladı

06.05.2026 10:44  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Düğerek Mahallesi'nde 20 bin metrekare alanda zemin düzenleme çalışmaları başlattı. Mahalle sakinleri çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek belediye başkanlarına teşekkür etti.

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Düğerek Mahallesi'nde zemin düzenleme çalışmaları başladı.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Düğerek Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar tamamlandığında bölgede yaklaşık 20 bin metrekare alana kilit parke döşenerek üst kaplama yenilenmiş olacak.

Çalışmaların başlamasıyla Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez ve mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'a teşekkür etti.

Muhtar Gülfer Etyemez, "Bölgemizde uzun süredir beklediğimiz yol çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakini Selenay Öz, "Yol çalışmaları başladı, uzun süredir bekliyorduk, çok mutluyuz. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Süllü de "Yollarımız kötü durumdaydı, tozun içinde kalıyorduk. Başkanlarımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımız artık çok güzel olacak" diye konuştu.

İbrahim Öz ise "Yollarımızda kışın çamurdan, yazın tozdan bıkmıştık. Gonca Başkan söz vermişti ve Ahmet Başkanımızın da yardımlarıyla yollarımız şimdi yapılıyor. Yeni yollardan memnun kalacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Düğerek'te Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:26
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:43:22. #7.12#
SON DAKİKA: Menteşe Düğerek'te Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.