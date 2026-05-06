Menteşe Düğerek'te Yol Çalışmaları Başladı

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Düğerek Mahallesi'nde zemin düzenleme çalışmaları başladı.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Düğerek Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar tamamlandığında bölgede yaklaşık 20 bin metrekare alana kilit parke döşenerek üst kaplama yenilenmiş olacak.

Çalışmaların başlamasıyla Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez ve mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'a teşekkür etti.

Muhtar Gülfer Etyemez, "Bölgemizde uzun süredir beklediğimiz yol çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakini Selenay Öz, "Yol çalışmaları başladı, uzun süredir bekliyorduk, çok mutluyuz. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Süllü de "Yollarımız kötü durumdaydı, tozun içinde kalıyorduk. Başkanlarımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımız artık çok güzel olacak" diye konuştu.

İbrahim Öz ise "Yollarımızda kışın çamurdan, yazın tozdan bıkmıştık. Gonca Başkan söz vermişti ve Ahmet Başkanımızın da yardımlarıyla yollarımız şimdi yapılıyor. Yeni yollardan memnun kalacağız" dedi.