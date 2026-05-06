Düğün Günü Acı Haber: Genç Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün Günü Acı Haber: Genç Çift Hayatını Kaybetti

Düğün Günü Acı Haber: Genç Çift Hayatını Kaybetti
06.05.2026 03:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da düğün günü ölü bulunan genç çift, yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Olayın nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğün günü evde cansız bedenleri bulunan genç çiftin yakınları, olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Küçükalan köyünde kına gecelerinin ardından düğün yapacakları gün hayatını kaybeden 34 yaşındaki Fatih Özaslan ve 20 yaşındaki Ayşegül Maral'ın naaşları, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Damadın ağabeyi İbrahim Özaslan, AA muhabirine, kardeşinin hayattayken herkesin yardımına koştuğunu söyledi.

Fatih'in, Ayşegül ile görücü usulü tanıştığını anlatan Özaslan, "Düğünden önce 'Öyle bir düğün yapacağım ki dillere destan. Tüm Türkiye konuşacak benim düğünümü.' demişti. İçine doğmuş. Cuma günü düğünümüzü kurduk şenlik içinde. Ne yazık ki cumartesi günü acı olayla karşılaştık." dedi.

Özaslan, olay gününü şöyle anlattı:

"Gelin, üst katta arkadaşıyla kalıyordu. Şu an olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Otopsi yaptırdık, 75 gün sonra çıkacak. Benim gördüğümce geline bir şey oluyor. Banyoda kardeşim kurtarmaya çalışırken büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş. Kırsal kesim olduğu için aileler genelde altlı üstlü yaşar. Biz de onların düzenlerini kurmuştuk. Hayaller sıfır oldu yani. Gencecik fidanlar gitti."

Düğünden kalan yemekleri cenaze için gelenlere dağıttıklarını belirten Özaslan, "Kardeşimle gelinin resmi ve imam nikahı vardı. Düğünde belediye başkanı tekrar nikah kıyıp 'Evet' diyeceklerdi. Nikah cüzdanını henüz alamadık. Kimlikleri de henüz yenilenmemişti, o yüzden kayıtlarda ismi Ayşegül Maral geçti." diye konuştu.

"Düğünevimiz, cenazeevine döndü"

Fatih Özaslan'ın dayısı Ömer Akgedik de cuma günü kına gecesinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Genç çiftin birbirini çok sevdiğini anlatan Akgedik, "Birbirlerine bağlılardı. Cumartesi günü kötü haberle uyandık, şok içindeyiz. Her iki taraf da bizi yıprattı. Düğünevimiz, cenazeevine döndü. Gelini kurtarmak için gitmişti yanına. 'Çok güzel düğün olacak dayı' demişti bana." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çiftin kına gecelerinde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde çiftin birlikte alana gelmeleri, karşılıklı oynamaları ve dans etmeleri yer alıyor.

Olay

Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, düğünlerinin olduğu gün yakınları tarafından banyoda ölü bulunmuş, sağlık ekibince yapılan kontrolde genç çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin kına gecelerinin yapıldığı ve düğün için hazırlandıkları öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Günü Acı Haber: Genç Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:32:15. #7.12#
SON DAKİKA: Düğün Günü Acı Haber: Genç Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.