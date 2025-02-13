Düğün Kavgasında 10 Yıl Sonra Yakalanan Sanık Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düğün Kavgasında 10 Yıl Sonra Yakalanan Sanık Cezaevine Gönderildi

Düğün Kavgasında 10 Yıl Sonra Yakalanan Sanık Cezaevine Gönderildi

Bursa'da 2015 yılında bir düğünde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişinin ölümüne sebep olan Çetin Çedik, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından 10 yıl sonra yakalandı ve cezaevine gönderildi.

13.02.2025 11:18  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32) ile Saniye Cedik (53) ve Savaş Göcük'ün (31) yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı düğündeki kavgaya ilişkin yargılandığı davada, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Çetin Çedik (63), kararın istinafta onanmasının ardından olaydan 10 yıl sonra yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi B/244 Sokak'ta 31 Mayıs 2015 tarihinde Roman aileler arasında düğün yapıldı. Yıldırım Umut'un düğününde, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen, 'meydancılık' olarak tabir edilen yöntemle gece boyunca davetlileri takı takıp, oynamaları için sırayla sahneye çağırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Metin, Ali ve Çetin Çedik, Özçimen'e, kendilerini sahneye niye çağırmadığını sorup, bağırdı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 18 kişi silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Efkan Özçimen, Saniye Çedik ve Savaş Göcük yaşamını yitirdi; 15'i ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2019 Aralık ayında görülen davada yargılanan 2'si tutuklu, 12 sanık, çeşitli oranlarda ceza aldı. 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Çetin Çedik hakkında, kararın 5 yıl sonra istinaf mahkemesinde onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Çetin Çedik'in içinde olduğundan şüphelendikleri bir otomobili, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan ve yapılan takiple Anadolu Mahallesi 2'nci Vatan Sokak'ta durdurulan otomobildeki Çetin Çedik, gözaltına alındı. Çedik, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Cezaevi, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Kavgasında 10 Yıl Sonra Yakalanan Sanık Cezaevine Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 12:00:47. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün Kavgasında 10 Yıl Sonra Yakalanan Sanık Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.