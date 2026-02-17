Düğün Konvoyuna Ceza! - Son Dakika
Düğün Konvoyuna Ceza!

17.02.2026 13:55
Adana'da düğün konvoyundaki 17 sürücüye 145 bin 987 lira ceza uygulandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğün konvoyunda çeşitli ihlallerde bulunan 17 aracın sürücüsüne 145 bin 987 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda düğün konvoyunda yer alan bazı sürücülerin araçtan inmesi ve abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermesine dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 17 sürücüye 145 bin 987 lira ceza kesti.

Ayrıca ekipler sürücü belgesini iptal ettiği 1 kişinin aracını da trafikten menetti.

Kaynak: AA

