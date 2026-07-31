Düğün Konvoyuna Ceza: 695 Bin Lira
Mersin'de düğün konvoyu yapan 7 sürücüye 695 bin 862 lira ceza ve 2 ay ehliyet iptali uygulanacak.
Mersin'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 7 sürücüye 695 bin 862 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engelleyen 7 araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edildi.
Araç sürücülerine düğün konvoyu yaparak trafiği engelledikleri ve tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 695 bin 862 lira ceza kesildi.
Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçlar trafikten 60 gün menedildi.
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