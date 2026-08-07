Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şüpheliye Ev Hapsi

Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yakacık Caddesi'nde düğün konvoyunda yer alan bazı araçların trafik akışını engellediği ve bir sürücünün aracından inerek havaya silahla ateş açtığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, konvoyda yer alanlar arasında havaya ateş açan şüpheli O.K'nin (33) de bulunduğu 3 sürücüyü yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy yapmak" ve "trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçları karayolu üzerinde durdurmak" maddelerinden 3 kişiye toplam 92 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulan O.K'nin adına kayıtlı araç da trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen O.K, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.