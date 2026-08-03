Düğün Konvoyunda Kaza: Genç Ağır Yaralandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde otomobilden sarkıp düğün konvoyunu kayda alan Mehmet Eren Y. (24), yolcu indirmek için duraksayan servis minibüsüne başını çarparak ağır yaralandı. Mehmet Eren Y.'nin içinde bulunduğu aracın sürücüsü Bahadır E., gözaltına alındı.

Olay, dün 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Bahadır E.'nin kullandığı otomobildeki Mehmet Eren Y., video çekmek için başını aracın camından dışarı çıkardı. Mehmet Eren Y., bu sırada yolcu indirmek için duraksayan B.E.'nin (52) kullandığı servis minibüsüne başını çarpıp, yere düştü. Yaralanan Mehmet Eren Y., hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mehmet Eren Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Bahadır E.'yi 'Taksirle yaralama' suçlamasıyla gözaltına aldı.