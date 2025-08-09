Düğün Konvoyunda Tehlikeli Sürüşe Ceza

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, düğün konvoyunda makas atan ve emniyet şeridini kullanarak tehlikeli araç kullanan H.A.'ya (28) toplam 37 bin 211 TL ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.

Sosyal medya platformlarında, Adapazarı- Karasu Çevreyolunda, düğün konvoyunda şerit kapatıp makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak tehlikeli araç kullanan bir sürücünün görüntüleri paylaşıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada olayın 8 Ağustos 2025 günü saat 19.30 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi. Yakalanan Sürücü H.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 18 bin 677, emniyet şeridini ihlal etmekten 9 bin 267, makas atmaktan 9 bin 267 lira olmak üzere toplam 37 bin 211 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edildi.