Düğün konvoyundaki 4 araç Ardahan Göle'de zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düğün konvoyundaki 4 araç Ardahan Göle'de zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

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Düğün konvoyundaki 4 araç Ardahan Göle\'de zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı
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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde düğün konvoyundaki 4 araç zincirleme kazaya karıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde düğün konvoyunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde meydana geldi. Düğün konvoyunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İnceleme3. SayfaArdahanGüncelGöleKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Düğün konvoyundaki 4 araç Ardahan Göle'de zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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