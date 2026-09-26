Düğün konvoyundaki 4 araç Ardahan Göle\'de zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

Düğün konvoyundaki 4 araç Ardahan Göle'de zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde düğün konvoyundaki 4 araç zincirleme kazaya karıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ARDAHAN'ın Göle ilçesinde düğün konvoyunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyünde meydana geldi. Düğün konvoyunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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