Düğün Salonunda Avize Dehşeti

Adana'nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda kına eğlenceli yapan çiftin en mutlu günü kötü bitti.

AVİZE GELİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Y.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.