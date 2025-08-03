Düğün Salonunda Kavga: Alkollü Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düğün Salonunda Kavga: Alkollü Şahıs Gözaltına Alındı

Düğün Salonunda Kavga: Alkollü Şahıs Gözaltına Alındı
03.08.2025 19:29
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Ankara'da alkollü A.O., düğün salonunda kavga çıkarıp polise direndi. Gözaltına alındı.

ANKARA'da düğün salonu önünde kavga çıkarıp, polis aracına zarar veren ve alkollü olduğu öğrenilen A.O., gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen A.O.'nun, düğün salonu bahçesinde düğün sahipleri ve misafirlere hakaret etmesi üzerine çıkan arbede, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak üzere olaya müdahale eden polislere de tehdit ve hakaretlerde bulunarak direnen A.O., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Şüpheli yumruk, tekme ve kafa atarak ekip aracının camını kırdı. Şüpheli başka bir ekip aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.O. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından adli işlem başlatılırken, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

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