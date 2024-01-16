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Düğün salonunda silahlı saldırı sonucu öldürülen genç kızın halay çekerken son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Düğün salonunda silahlı saldırı sonucu öldürülen genç kızın halay çekerken son görüntüleri ortaya çıktı

Sultanbeyli'de bir düğün salonunda gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kader İrgören'in davetli olduğu nişanda çekilen halay görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın yakınlarıyla birlikte halay çektiği ve bu anların cep telefonu kamerasına yansıdığı görülüyor.

Düğün salonunda silahlı saldırı sonucu öldürülen genç kızın halay çekerken son görüntüleri ortaya çıktı
16.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:01
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SULTANBEYLİ'de düğün salonunda Ahmet Taşan tarafından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören'in halay çekerken son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak Pazar günü saat 22.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı. Üzerinde bulunan silahla Kader İrgören'e ateş eden Taşan, daha sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İrgören ve Taşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İrgören yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Taşan'ın tedavisi ise devam ediyor. Hayatını kaybeden İrgören ise dün gözyaşları ile toprağa verildi.

Öte yandan Kader İrgören'in davetlisi olduğu nişanda halay çekerken kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kader İrgören'in yakınları ile halay çektiği görülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Trabzon, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün salonunda silahlı saldırı sonucu öldürülen genç kızın halay çekerken son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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