Düğün sandalyesi kavgasında taksiciyi öldüren sanığa müebbet hapis

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Ağustos 2024 gecesi, taksici Özcan Özkan ve oğlu Ada Özkan, düğün sonrası caddeye bırakılan sandalyeleri kaldırmak isterken bir grupla tartıştı. Kavga sırasında Özcan Özkan göğsünden, oğlu Ada Özkan ise bacağından bıçaklandı. Ada Özkan, babasını taksiye bindirip hastaneye götürmek isterken bayıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan Özkan'ın öldüğünü belirledi. Tutuklanan sanık Can Erdoğan, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Özcan Özkan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Ada Özkan'ı yaralamaktan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara ise çeşitli hapis ve para cezaları verildi.