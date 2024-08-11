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Düğün sonrası damada oto yıkama sürprizi kamerada

KARABÜK - Karabük'te bir damadın düğünün ardından arkadaşları tarafından oto yıkamaya götürülüp yıkandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dünyaevine giren Yusuf Ballı, arkadaşları tarafından oto yıkamaya götürüldü. Kendini arkadaşlarına bırakan damat köpüklenip tazyikli suyla yıkandı. "Terlediydim, iyi oldu" diyerek tebessüm ettiren ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.