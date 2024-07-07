Düğün Tarihleri Milli Maça Denk Geldi, Gelin ve Damat Burukluk Yaşadı - Son Dakika
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Düğün Tarihleri Milli Maça Denk Geldi, Gelin ve Damat Burukluk Yaşadı

Düğün Tarihleri Milli Maça Denk Geldi, Gelin ve Damat Burukluk Yaşadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düğün tarihleri milli maça denk gelen Eda Gencel ile Mehmet Ali Kaya, alana dev ekran kurdurarak davetlilerle birlikte maçı izledi. Ancak Milli Takım'ın Hollanda'ya mağlup olması nedeniyle gelin ve damat burukluk yaşadı.

07.07.2024 15:37
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Eda Gencel ile Mehmet Ali Kaya, düğün tarihlerinin milli maça denk gelmesi nedeniyle, alana dev ekran kurdurup, hem davetlilerle maçı izledi hem de eğlendi. Gelin ve damat Milli Takım'ın Hollanda'ya mağlup olması nedeniyle burukluk yaşadı.

Fethiye ilçesinde Mehmet Ali Kaya ile Eda Gencel, düğün tarihlerinin Mili Takım'ın Hollanda'yla oynadığı EURO 2024 maçına denk gelmesi üzerine kendilerini de davetlileri de bu heyecandan geri bırakmadı. Bir okulun bahçesindeki düğün alanına dev ekran kurduran çift, hem oynadı hem de davetlilerle maçı takip etti. Takı töreni sırasında Milli Takım için yazılmış marşlar ve şarkıların çalındığı düğünde, damat Mehmet Ali Kaya, ekrandan gözünü uzun süre alamayınca çevresindekiler tarafından uyarıldı. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren düğünde damat ve gelin Milli Takım'ın Hollanda'ya mağlup olması nedeniyle burukluk yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düğün Tarihleri Milli Maça Denk Geldi, Gelin ve Damat Burukluk Yaşadı - Son Dakika

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