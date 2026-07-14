Düğün Videosu İçin 200 Bin Lira Tazminat - Son Dakika
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Düğün Videosu İçin 200 Bin Lira Tazminat

Düğün Videosu İçin 200 Bin Lira Tazminat
14.07.2026 15:22
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İzmir'de düğün videosu kaybolan çift, 200 bin lira manevi tazminat kazandı.

İzmir'de düğünlerinin video kaydının bulunamaması nedeniyle düğün salonu hakkında dava açan çifte, toplam 200 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti, 27 Aralık 2023'te Karabağlar ilçesinde düzenlenen düğün töreni için, düğün salonu işletmesiyle video kaydı da alınacak şekilde anlaşma yaptı.

Düğünün ardından salon işletmecilerinden görüntüleri teslim almak isteyen çifte, video kaydının bulunmadığı söylendi.

Çift, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 16 Mayıs 2024'te İzmir 4. Tüketici Mahkemesinde avukat Ebru Bilgen aracılığıyla manevi tazminat istemiyle dava açtı.

Davayı 28 Nisan'da karara bağlayan mahkeme, Derin çiftinin manevi zarara uğradığına hükmederek işletmenin kişi başına 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Avukat Bilgen, gazetecilere düğün salonu işletmecilerinin kamera çekim hizmetinin kendilerine ait olduğunu ifade ettiğini, bu hizmetin dışarıdan alınmasına izin verilmediğini belirtti.

Bilgen, yargılama sırasında düğün salonunca güvenlik kamerasından alınan sabit görüntülerin ses eklenerek düğün videosu yerine sunulmasının teklif edildiğini ancak bunun müvekkilleri tarafından kabul edilmediğini anlatarak, "Müvekkillerimiz çok üzgün. 'Keşke bu tazminat olacağına düğün videolarımız olsaydı' diyorlar. Hala olayın şokunu atlatamamışlar. Hatta müvekkillerde şöyle bir travma olduğunu biliyorum, bir yakınlarının düğününe gittiğinde 'bu kamera çekiyor mu çekmiyor mu?' diye de kendileri kontrol etme ihtiyacı duyuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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