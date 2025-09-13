Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı

13.09.2025 00:54
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 106 kişi hastanelere başvurdu. Valilik olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi'nde gerçekleştirilen ve 350 kişinin katıldığı bir düğün töreninde dağıtılan yemeklerden yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayeti olan 10'u çocuk 92 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Büyük bölümü kendi araçlarıyla, bir bölümü de ambulanslarla hastanelere kaldırılan vatandaşların çoğu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 106 kişiye ilişkin açıklama yapan Erzincan Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"12 Eylül 2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ve düğün yemeğinden pek çok vatandaşımızın rahatsızlandığı yönündeki bildirimler üzerine Altınbaşak Beldemize toplam 8 ambulans ve 24 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır. Olaydan etkilenen bazı vatandaşlarımız da gerek Üzümlü Devlet Hastanesine gerekse Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kişisel başvuru yaparak ulaşım sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın Üzümlü Devlet Hastanesinde ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk tetkikler sonrası gıda zehirlenmesi olayı olduğu tespit edilmiş olup derhal tedavilerine başlanmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZIN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Meydana gelen gıda zehirlenmesi olayından toplam 106 vatandaşımız etkilenmiş olup 12 Eylül saat 22.10 itibariyle 67 vatandaşımız gerekli tedavilerin ardından taburcu edilmiş olup 39 vatandaşımızın tedavileri Üzümlü Devlet ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde devam etmektedir. Tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

