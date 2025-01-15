HAYATINI KAYBETTİ
Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta bir düğünde havaya açılan ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Azgın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düğünde Açılan Ateş Sonucu Şehit Olan Kemal Azgın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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