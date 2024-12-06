Kayseri'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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