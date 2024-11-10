Düğünde Havaya Açılan Ateş, Genç Kızı Hayattan Kopardı - Son Dakika
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Düğünde Havaya Açılan Ateş, Genç Kızı Hayattan Kopardı

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açılması sonucu 19 yaşındaki Reyhan S. hayatını kaybetti.

10.11.2024 19:46
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaban Mahallesi kırsalındaki Gezdik mezrasında yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş açıldı.

Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Reyhan S. (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Reyhan S, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye başsağlığı diledi.

Olaya ilişkin Şıldak, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor, 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri, bir başkası düğün sahibi ve 2 de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. 5'i de yakalandı, idari para cezası uygulaması yapıldı. Güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."

Vali Şıldak, benzer olayların yaşanmaması için kurallara uyulması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Viranşehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde Havaya Açılan Ateş, Genç Kızı Hayattan Kopardı - Son Dakika

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