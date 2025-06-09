Adana'da düğünde havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğünde havaya ateş edilmesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaya ateş ettiği tespit edilen M.K. (35) ve M.A.D'yi (38) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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