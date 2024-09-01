Düğünde tabancayla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

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Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir düğün sırasında O.Ç.Ö, aralarında husumet olduğu belirtilen Samet A'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan Samet A, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.