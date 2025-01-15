Düğünde Maganda Kurşunuyla Vurulan 9 Yaşındaki Kemal Hayatını Kaybetti

Güncel

1) DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA VURULAN 9 YAŞINDAKİ KEMAL HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta bir düğünde havaya açılan ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Azgın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

------BİLGİ İÇİN------

============================================

2) BARTIN'DA ZİRVEDE KAR GÜZELLİĞİ

BARTIN- Kastamonu kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölgedeki manzara dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki kar ve sis manzarası, dronla görüntülendi.