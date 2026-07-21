Düğünde Öç Alma Cinayeti - Son Dakika
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Düğünde Öç Alma Cinayeti

21.07.2026 16:02
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Düğünde akrabasını öldüren N.Ö.K'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, daha önce annesinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan akrabasını düğünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.Ö.K. (41) ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık N.Ö.K'nin annesi Fatime Altundal'ın 2006'da tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Ali Yeşilağaç'ın (51) tutuklandığını ancak sonrasında beraat ettiğini ve taraflar arasında bu olay nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

N.Ö.K'nin kan gütme ve öç alma saikiyle olay günü kayınbiraderinin düğününde Ali Yeşilağaç'ı tabancayla öldürdüğünü ifade eden savcı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık N.Ö.K, annesinin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak maktulün tutuklu kaldığını ve bu konu sebebiyle zaman zaman kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay günü taksiyle kayınbiraderinin düğününün olduğu salona gittiğini kaydeden N.Ö.K, şöyle konuştu:

"Taksiden inip düğün salonuna yürüdüğüm sırada kameriyede Ali Yeşilağaç'ı gördüm. Maktul akrabamız olurdu. Aniden küfrederek üzerime doğru yürüdü. Belinden tabancasını çıkardı. Benim üzerimde de tabanca vardı. Kendimi korumak adına 3 ya da 4 el ateş ettim. Kesinlikle hedef gözetmedim. Olayda kullandığım tabancayı ve cep telefonumu çöp bidonuna attım. Sonrasında kendi imkanlarımla Mersin'e gittim. Bir ay kadar kaçak gezdikten sonra yakalanıp tutuklandım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Maktulün oğlu müşteki C. Yeşilağaç ise olay öncesinde sanık ve ailesinden tehdit aldıklarını ileri sürerek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 13 Mayıs 2023'te Merkez Park'ta bulunan bir tesiste Ali Yeşilağaç tabancayla öldürülmüştü. Kaçan N.Ö.K. polis ekiplerince Mersin'de yakalanmış ve 10 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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