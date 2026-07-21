Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi - Son Dakika
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Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi

21.07.2026 21:34
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında Polonyalı taraftarlar deplasman tribününde taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederken, Gornik'i destekleyen taraftarların polislere de saldırmaya çalıştığı görüldü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele etti. 

DEPLASMAN TRİBÜNLERİNDE GERGİNLİK

Karşılaşmada Polonyalı taraftarlar tarafından deplasman tribününde gerginlik yaşandı ve taşkınlık çıkarıldı. Polonyalı taraftarların Fenerbahçeli taraftarlarla sözlü sataşmaya girerek rakip tribünlere doğru tırmanmaya çalıştıkları belirtildi. 

POLİSLERE DE SALDIRDILAR

Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte Gornik Zabrze taraftarları ile polis ekipleri arasında da büyük bir arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olay çıkaran taraftarlara müdahale ederken, taraftarların da güvenlik güçlerine saldırmaya çalıştığı görüldü. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Rakip haritada yok mahalle takımı,bu Fenerbahçe yine kupayı alır ama. 0 0 Yanıtla
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