Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele etti.
Karşılaşmada Polonyalı taraftarlar tarafından deplasman tribününde gerginlik yaşandı ve taşkınlık çıkarıldı. Polonyalı taraftarların Fenerbahçeli taraftarlarla sözlü sataşmaya girerek rakip tribünlere doğru tırmanmaya çalıştıkları belirtildi.
Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte Gornik Zabrze taraftarları ile polis ekipleri arasında da büyük bir arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olay çıkaran taraftarlara müdahale ederken, taraftarların da güvenlik güçlerine saldırmaya çalıştığı görüldü.
Son Dakika › Spor › Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi - Son Dakika
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