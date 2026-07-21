Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz

21.07.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin TBMM'deki son grup toplantısına başkanlık edip yeni parti kurulacağını açıklayan Özgür Özel'e ilk günden şok geldi. yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu yaptığı açıklamada, ""Yeni Parti" isminin hukuka aykırı şekilde kullanılması veya aynı isimle yapılabilecek olası girişimlerin, hukuki açıdan tarafımızca titizlikle takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi. Özgür Özel'in parti ismi konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Özgür Özel’in TBMM’deki grup toplantısında CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından siyaset gündemi hareketlendi. Özel'in duyurusunun hemen ardından Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu yazılı bir açıklama yaparak, "Yeni Parti" isminin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde kullanılmasına karşı hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

"YENİ PARTİ'NİN MARKA TESCİLİ DAHA ÖNCE YAPILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Sayın Özgür Özel öncülüğünde kurulacağı öne sürülen siyasi partinin adının "Yeni Parti" olacağı yönünde haberler yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki, "Yeni Parti" isminin korunmasına yönelik marka tescil başvuruları ile alan adı başvuruları ve ilgili diğer hukuki işlemler, tarafımızca daha önce usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kuruluş sürecimiz de kendi takvimi doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir.

"GEREKLİ HUKUKİ BAŞVURULARI YAPACAĞIZ"

Bu nedenle, "Yeni Parti" isminin hukuka aykırı şekilde kullanılması veya aynı isimle yapılabilecek olası girişimlerin, hukuki açıdan tarafımızca titizlikle takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haklarımızın ihlal edildiğinin değerlendirilmesi halinde, ilgili tüm idari ve yargısal merciler nezdinde gerekli hukuki başvurular eksiksiz şekilde yapılacak; ihtiyaç duyulması halinde konu, en üst yargı mercilerine kadar taşınacaktır.

Bu süreçte amacımız herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmak değil; emek verilerek yürütülen kuruluş çalışmalarımızın ve hukuken korunan haklarımızın muhafaza edilmesini sağlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi
Kral Charles’tan çevre dostu camiye ziyaret Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor
Rusya’dan İtalya’ya misilleme: İki diplomat sınır dışı edildi Rusya'dan İtalya'ya misilleme: İki diplomat sınır dışı edildi
Haluk Levent’ten veda açıklaması Bu kez itiraf geldi Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi’nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler

20:19
Fatma Soydaş’a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan sert tepki
Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki
20:11
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
19:53
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:15
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
19:15
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:35
Bodrum’da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
18:15
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’de istifa dalgası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası
18:11
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
17:53
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 20:39:37. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.