Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, Fred, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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