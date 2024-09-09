Düğünde Havaya Ateş Açarak Yaraladı

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AKSARAY'da Üsküdar Ayan (69), katıldığı düğünde tabancayla havaya ateş açan mahalle muhtarının silahından çıkan kurşunla çenesinden yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe beldesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Bir yakının düğününe giden Üsküdar Ayan'ın çenesine, eski Hürriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim A.'nın (53) tabancasından havaya rastgele ateşlenen mermi isabet etti. Ayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayan'ın tedavisi sürerken, İbrahim A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.