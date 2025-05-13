Düğünde Silah Kazası: Sanık Yargılanıyor

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş ederken tutukluk yapan tüfekle yakınının ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.İ. (40), maktul S.İ'nin (37) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Müştekiler beyanlarında, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Duruşmada, 4 tanık dinlendi. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "olası kastla kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.İ. ise savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Kasıt yok. Pişmanım. Aramızda husumet yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak'ta 12 Ekim 2024'te yapılan düğüne katılan M.İ, havaya ateş ederken tutukluk yapan tüfekle yakını S.İ'yi yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan S.İ. kurtarılamamış, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanmıştı.