Düğünde silah sıkma faciası: 1 ölü, 1 tutuklama - Son Dakika
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Düğünde silah sıkma faciası: 1 ölü, 1 tutuklama

Düğünde silah sıkma faciası: 1 ölü, 1 tutuklama

Viranşehir'de düğünde havaya ateş açarak Reyhan Sağ'ın ölümüne neden olan Halil T. tutuklandı.

11.11.2024 12:59
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş ederken Reyhan Sağ'ın (19) ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden Halil T. tutuklandı.

Olay, cumartesi günü Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik Mezrasında açık alanda yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğünde havaya açılan ateşte Reyhan Sağ, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Reyhan Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan incelemede şüphelisinin Halil T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Halil T. ile düğün alanında aralarında havaya ateş açtığı belirlenen güvenlik korucularının da bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 güvenlik korucusu tüfeklerine el konularak görevden alındı. Düğünde havaya ateş açtıkları için gözaltına alınan 4 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Şüpheli Halil T. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Reyhan Sağ'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Viranşehir'de toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Viranşehir, Şanlıurfa, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde silah sıkma faciası: 1 ölü, 1 tutuklama - Son Dakika

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