Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde silahla havaya ateş açtıkları öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açtıkları anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Kimliği belirlenen 23 şüpheli, ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 13 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Düğünde Silahla Ateş Açan 23 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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