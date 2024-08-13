Düğünde silahla havaya ateş açan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Düğünde silahla havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

Düğünde silahla havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma yapılan aramalarda tüfek, kurusıkı tabanca, tüfek fişeği ve kaçak sigara ele geçirdi.

13.08.2024 15:19
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AFYONKARAHİSAR'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma 4 kişinin evinde yaptığı aramalarda tüfek, kurusıkı tabanca, tüfek fişeği ve kaçak sigara ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık köyünde 11 Ağustos'ta düzenlenen düğünde silahla havaya ateş açılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası jandarma ekipleri, harekete geçti. İncelemede, havaya ateş edenlerin S.D., M.D., A.Ö. ve M.T. olduğu tespit edildi. 4 kişi hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. 4 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 35 av tüfeği fişeği, 178 kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltındaki S.D., M.D., A.Ö. ve M.T.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Düğünde çekilen görüntülerde; silah seslerinin duyulduğu, sesten korkan çocukların kulaklarını kapatarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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