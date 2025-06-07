Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
07.06.2025 21:59
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Siirt'te düğün töreninde Aziz Asma'nın açtığı ateşle 19 yaşındaki Adnan Pekgöz öldürüldü.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Aziz Asma'nın dün düzenlenen düğün töreninde halay çeken Adnan Pekgöz'ü (19) hedef alarak defalarca ateş edip ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından yakalanan Aziz Asma, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Aziz Asma, davetlilerle birlikte halay çeken Adnan Pekgöz'e henüz bilinmeyen nedenle tabanca ile ateş açtı. defalarca ateş etti. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adnan Pekgöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pekgöz ve yaralananların yakınları da hastaneye akın ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Pekgöz'ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Pekgöz'ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Aziz Asma da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aziz Asma, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK AMERASINA YANSIDI

Öte yandan saldırı anı düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aziz Asma, halay çeken Pekgöz'ün arkasında şarjörü tabancasına taktıktan sonra defalarca ateş ediyor. Saldırıyı fark eden Pekgöz kaçmaya çalışırken yere yığılıyor. Davetliler panik yaşarken, Aziz Asma silahını çevredekilere tutarak olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Kurtalan, 3-sayfa, Güncel, Siirt, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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