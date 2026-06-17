Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Mardin\'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
17.06.2026 13:32  Güncelleme: 13:34
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğünde tabancayla açılan ateş sonucu evinin balkonunda vurulan 77 yaşındaki Hedla Çin hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonundayken, düğünde tabancayla açılan ateşin göğsüne isabetiyle hayatını kaybeden Hedla Çin (77) toprağa verildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

EVİNİN BALKONUNDA OTURUYORDU

Olay, 15 Haziran'da Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin balkonundaki Hedla Çin'e isabet etti. Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Çin, gözyaşlarıyla Kızıltepe'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

3 GÖZALTI

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 2'si ise mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Olası kastla bir kişinin ölümüne neden olma' ve 'Vahim nitelikte silah kullanma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Kızıltepe, Kızıltepe, 3. Sayfa, Mardin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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