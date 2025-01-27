Düğünde Takı Töreni Nedeniyle Kavga Çıktı

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ESENYURT'ta düğünde takı törenini erkene almak isteyen damat tarafı ile kız tarafı arasındaki kavga çıktı. Kavga polis müdahalesiyle güçlükle ayırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan nikah salonunda meydana geldi. İddiaya göre, damat tarafı, aynı gün 2 düğün olduğu için takı töreninin erkene alınmasını istedi. Takı töreni erkene alınmayınca gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya, ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Nikah salonunda başlayarak sokağa kadar taşan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.