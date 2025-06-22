Düğününde Havai Fişek Yangın Çıkardı

TEKİRDAĞ'da, açık havada yapılan düğünde atılan havai fişeğin düştüğü ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm buğday tarlası zarar gördü.Yangın, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, açık havada düğün töreni sırasında havai fişekler atıldı. Atılan havai fişeğin yakındaki ekili buğday tarlasına düşmesi üzerine yangın çıktı. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü. Polis, yangının ardından düğün salonuna giderek olayla ilgili tutanak tutup, inceleme başlattı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,