Duisburg'da 3. Avrupa Hafızlık Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Duisburg'da 3. Avrupa Hafızlık Yarışması Düzenlendi

Duisburg\'da 3. Avrupa Hafızlık Yarışması Düzenlendi

IGMG tarafından düzenlenen yarışmada hafız adayları 10, 20 ve tam cüz ezberleyerek yarıştı.

03.05.2025 22:46
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Almanya'nın Duisburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından "3. Avrupa Hafızlık Yarışması" düzenlendi.

Duisburg Rheinhausen-Halle salonunda gerçekleştirilen yarışmanın jüri heyetinde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Üyesi Ali Özgelen ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'den sırasıyla 10 cüz, 20 cüz ve tamamını ezberleyen hafız adaylarının yer aldığı üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada, birincilikleri Yasin Zeynel Akdeniz, Muhammed Talha Kurt ve Emirhan Yaşar kazandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, hafızlık ve tilavet yarışmalarının teşkilatın Kur'an-ı Kerim'e verdiği önemi yansıttığını belirterek, asıl gayenin Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması ve tatbik edilmesi olduğunu vurguladı.

Ergün, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların hayatını yönlendirmesinin kendileri için en temel değerlerden biri olduğunu belirterek, bu gençlerin Avrupa'da rol model olacaklarına dikkati çekti.

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ise hafızlık çalışmalarının Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması yolunda teşkilatın en öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi.

Yarışma, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Duisburg'da 3. Avrupa Hafızlık Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • delphinemaple:
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