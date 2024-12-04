Duisburg'ta 100.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni

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DUİSBURG, 4 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın Duisburg kentinde Duisburg Intermodal Terminali'ndeki (DIT) 100.000'inci Çin-Avrupa yük treni, 3 Aralık 2024.

100.000'inci Çin-Avrupa yük treninin salı sabahı Almanya'nın Duisburg kentine varması, bu demiryolu hattı için tarihi bir dönüm noktasını temsil etti.

Çin'in Chongqing kentinden hareket eden X8083 sefer sayılı tren, elektronik, endüstriyel parçalar ve ev aletleri taşıyarak yerel saatle 09.10'da Duisburg terminaline vardı. Trendeki ürünler, Avrupa'daki çeşitli varış noktalarına dağıtılmak üzere hızla boşaltıldı. (Fotoğraf: Zhu Xuan/Xinhua)