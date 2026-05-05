Duisburg'ta 4. Avrupa Hafızlık Yarışması Düzenlendi

05.05.2026 20:01
IGMG tarafından düzenlenen yarışmada hafız adayları Kur'an ezberleme kategorilerinde yarıştı.

Almanya'nın Duisburg kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından "4. Avrupa Hafızlık Yarışması" gerçekleştirildi.

Duisburg Rheinhausen salonunda gerçekleştirilen yarışmanın jüri heyetinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan, Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'den sırasıyla 10 cüz, 20 cüz ve tamamını ezberleyen hafız adaylarının yer aldığı üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada, birincilikleri 30 cüz kategorisinde Bremen bölgesinden Mert Mandacı, 20 cüz kategorisinde Hannover Bölgesinden Furkan Yılmazer ve 10 cüz kategorisinde Kuzey Ruhr Bölgesinden Ali Derviş Şahin kazandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın asıl amacının Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması ve hayata tatbik edilmesi olduğunu söyledi.

Ergün, Kur'an'ın Müslümanların hayatını yönlendirmesinin, kendileri için en temel değerlerden birisi olduğunu belirterek, Kur'an öğrenen bu gençlerin Avrupa'da rol model olacaklarını ifade etti.

Kemal Ergün "Bu evlatlarımızın her birisi bir meşaledir, bir ışıktır ve gençler için bu toplumlarda bir rol modeldirler. Heyecanlandıklarını görüyoruz. Ama, onların heyecanı bu surelerin, ayetlerin manalarının heyecanıdır." dedi.

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ise hafızlığın sadece satırları ezberlemek olmadığını, Kur'an'ın ise yalnızca okunmak için değil, anlaşılmak, yaşanmak ve yaşatılmak için indirildiğini ifade etti.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesinin yanı sıra, hafızlık sınavını başarıyla geçen 32 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

