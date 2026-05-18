Dukono Yanardağı'nda Patlama - Son Dakika
Dukono Yanardağı'nda Patlama

18.05.2026 12:34
Endonezya'nın Dukono Yanardağı'nda 5.000 metreye kadar kül püskürdü, ikinci alarm seviyesi verildi.

CAKARTA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, ülkenin Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Dukono Yanardağı'nda pazar günü bir patlama meydana geldiğini ve yanardağın zirvesinden yaklaşık 5.000 metre yüksekliğe gri kül püskürttüğünü duyurdu.

Merkez yaptığı açıklamada, 1.087 metre yüksekliğindeki yanardağ için an itibarıyla en yüksek ikinci alarm seviyesinin verildiğini belirtti.

Yetkililer, bölge halkı ve turistlere kraterin 4 kilometre yarıçapındaki alanda faaliyette bulunmamaları uyarısında bulundu. Ayrıca volkanik küllerin neden olabileceği solunum rahatsızlıklarını en aza indirmek için koruyucu maske kullanılması tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua

